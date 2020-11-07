شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مشروع مسار العائلة المقدسة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك قداسة البابا تواضروس الثانى، وعدد من الوزراء، وبعض من سفراء الدول الأجنبية بمصر، بحفل دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، الذى ينظمه دير مار جرجس للراهبات اليوم السبت، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويقدم لكم ”الخليج 365”، أهم 10 معلومات عن مشروع مسار العائلة المقدسة فى مصر كما يلى:

1. يعتبر مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة إلى مصر، أحد أهم المشروعات القومية، باعتباره محورًا عمرانيًا تنمويًا يقوده قطاع السياحة

2. يضم المشروع نحو 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 ذهابا وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع

3. وافق مجلس إدارة صندوق السياحة برئاسة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، فى أواخر شهر مارس الماضى على تحويل مبلغ 41 مليون جنيه إلى وزارة التنمية المحلية لاستكمال أعمال تطوير مواقع مسار العائلة المقدسة بمصر

4. قام المجلس الأعلى للآثار بترميم جميع المواقع الأثرية التى تقع على المسار، وافتتاح العديد من المواقع والكنائس والأديرة الأثرية

5. وفى أكتوبر 2017 تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصر ودولة الفاتيكان تم بموجبه اعتماد أيقونة العائلة المقدسة وإدراج المسار بكتالوج الحج الفاتيكاني. كما قامت الوزارة بطبع كتالوج عن مسار العائلة المقدسة بتسعة لغات أجنبى

6. في 23 أغسطس الماضى، أقر البابا تواضروس الثانى الرسمي الذي سيستخدم في لافتات مشروع "إحياء مسار العائلة المقدسة فى مصر" ومطبوعاته

7. – بدأت وضع نقاط مسار العائلة فى عهد البابا شنودة الثالث حين أعلن خريطة أرشد عنها البابا ثاؤفيلس (385 – 412م) وفقا لمخطوطة -ميمر- حيث ذكر أن السيدة العذراء مريم ظهرت له فى المنام وأخبرته بالزيارة.

8. قامت المحافظات في الفترة الماضية بتوفير مبلغ 448 مليون جنيه لإقامة بعض المشروعات ومنها البنية التحتية وبعض الطرق والكبارى وأعمال التطوير للمناطق التى يمر بها المسار وتم توفير هذه المبالغ بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

9. تم توفير 53 مليون جنيه من المتطلبات المالية اللازمة للمشروع من وزارة السياحة والآثار ووزارة التنمية المحلية والمحافظات.

10. انتهت وزارة السياحة المصرية من اعتماد مسار العائلة المقدسة والأيقونة الخاصة بها من الفاتيكان عام 2018.