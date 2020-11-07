شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ازاى تحمى أجهزتك الكهربائية من تذبذب التيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتأثر الأجهزة الكهربائية بشدة من التذبذب في التيار الكهربائى، وقد تتسبب العودة المفاجئة للكهرباء بأعطال تصيب هذه الأجهزة كالثلاجة والتلفزيون والغسالة، لذلك ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في هذه الحالة أن تقوم بتجنب وصل الأجهزة في الحائط مباشرة، بل قم باستخدام المشتركات الكهربائية متعددة الفتحات، والمزودة بحماية من اندفاع التيار.

وأوضح الجهاز، أنه فى حالة عدم التمكن من توفير هذه الأداة، ينصح بمجرد انقطاع الكهرباء بفصل جميع الأجهزة عن القابس الكهربائي المباشر، وعند عودة التيار يمكنك الانتظار لعدة ثوانى قبل وصلها مجددًا؛ بحيث تتيح الفرصة لمرور فترة التذبذب فى التيار ووصوله إلى الاستقرار المناسب لعمل الأجهزة.

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org أو من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811 شارع صلاح سالم، أو على الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]، أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479، أو من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت أنه منذ أن تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى المواطنين بالوزارة سواء من خلال الموقع الرسمى للوزارة أو التطبيق الخاص بـ"ارتفاع فواتير الكهرباء" بالإضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، تلقت الوزارة 4 ملايين و966 ألف شكوى حتى فبراير 2020.