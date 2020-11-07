الخطوط الصربية: 108 رحلات طيران إلى مصر خلال الصيف من أصل 299 رحلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الطيران الصربية أنها أجرت، خلال موسم الرحلات الصيفية الممتد من 5 يوليو الماضى حتى نهاية أكتوبر الماضى، 299 رحلة ذهاب وعودة إلى وجهات سياحية شهيرة في مصر وتركيا واليوان؛ منها 108 إلى مصر.
وقالت الخطوط الجوية الصربية في بيان نشر علي موقعها إن من المقرر إقامة رحلات الطيران العارض إلى الغردقة وشرم الشيخ في الفترة المقبلة في أواخر ديسمبر وأوائل يناير.
كان سفير مصر في بلجراد "عمرو الجويلي" قد شارك نهاية أكتوبر الماضى كمتحدث رئيسي في جلسة "المرأة والسياحة" في مؤتمر شخصية العام ببلدية "فرنشكا بانيا"، حيث دعا السياح الصرب للاستفادة من جهود وزارتي السياحة والآثار، والبيئة في دمج السياحة الشاطئية بالثقافية والبيئية.
وأبرز "الجويلي" جهود وزارة السياحة والآثار في افتتاح متحف مدينة الغردقة واستكمال تجهيزات متحف مدينة شرم الشيخ، بما يعزز من فرص اطلاع سياح المدن الشاطئية على مقتنيات الحضارة المصرية بمختلف عصورها، ومن بينها قطع معروضة بشكل مؤقت من مجموعة "توت عنخ آمون"، وبما يدمج بين السياحة الشاطئية والثقافية.
كما استعرض جهود وزارة البيئة للترويج للسياحة البيئية بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أنها تُعد من الأنشطة السياحية الأكثر توافقاً مع الإجراءات الاحترازية ذات الصلة بمواجهة جائحة فيروس "كورونا".
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