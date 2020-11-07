شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن وصول 6900 طن تقاوى بطاطس وإجراءات مشددة لفحص الشحنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن الموانئ المصرية استقبلت اكثر من 6900 طن من شحنات استيراد تقاوى البطاطس، مضيفا أن الحجر الزراعى يواصل أخذ عينات وفحص الشحنات، والإجراءات الرقابية المشددة المتبع لفحص الشحنات، والتأكد من مطابقة الشحنة المستوردة، استعداد لزراعات الموسم الجديد، سواء للإنتاج المحلى أو التصدير وفقا للاشتراطات والضوابط المصرية.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن جميع الشحنات المستوردة، قبل دخولها البلاد تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية، ويتم فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، وفحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض.

يذكر أن محصول البطاطس يزرع فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى اواخر اغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتى تزرع فى اكتوبر ونوفمبر وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى اواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبي.

كما اعتمدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعى، ومشروع حصر ومكافحة العفن البنى للبطاطس، خطنها من خلال تشديد الفحص والإجراءات الرقابية مع بداية وصول الشحنات المستوردة من تقاوى البطاطس لزراعات الموسم الجديد ، ويؤكد الحجر الزراعى المصرى أن جميع الشحنات المستوردة، قبل دخولها البلاد تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية، ويتم فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، وفحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض.