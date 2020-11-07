شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف اللجنة الانتخابية بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالرقم القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، 3 طرق لـ معرفة اللجنة الانتخابية والاستعلام عن عنوانها ورقمها وأرقام الناخبين فى الكشوف، حتى يتمكن من التصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددا من الخطوات يمكن من خلالها للناخبين الذين سيقومون بالتصويت فى انتخابات مجلس النواب 2020، معرفة اللجنة الانتخابية والاستعلام عن مقراها على مستوى كل محافظات الجمهورية.

أولا: ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الرسمى www.elections.eg لـ معرفة اللجنة الانتخابية .

ثانيا: إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومى على هاتف رقم 5151.

ثالثا: الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.

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