شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: حالة الفنانة نشوى مصطفى جيدة وفى تحسن مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة د. خالد مجاهد، أن الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى جيدة جدا، وفي تحسن مستمر، وتتلقى الخدمة الطبية على أكمل وجه.

ونفى مجاهد الشائعات التي تداولها نشطاء السوشيال ميديا بشأن وفاة الفنانة نشوى مصطفى، مطالبا المواطنين باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.