اليوم.. "فضفضة وحكي" بمركز طلعت حرب

محمد اسماعيل - القاهرة - يقيم مركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة"، في الواحدة ظهر اليوم السبت، ندوة "فضفضة وحكي"، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.
تأتي الندوة في إطار التعاون بين قطاع الصندوق و"جمعية تنمية وطن للمجتمعات المحلية"، ويعد هذا النشاط باكورة تعاون لسلسلة من الندوات والموجهه للأطفال من ذوي الهمم.
جدير بالذكر أن مركز طلعت حرب الثقافي يعد أول المراكز التابعة لوزارة الثقافة المجهزة خصيصًا للتعامل مع ذوي الهمم، من خلال فريق عمل مدرب، بالإضافة إلى المبني المجهز لاستقبال ضيوفه من ذوي الهمم.
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