شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس السيئ يضرب الإسكندرية من جديد.. أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاودت موجة من الطقس السيئ، ضرب سواحل الإسكندرية، اليوم السبت يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة ورياح جنوبية غربية وانخفاض شديد في درجات الحرارة، دون تأثير على حركة الملاحة أو المرور حتى الأن .

وأعلنت محافظ الإسكندرية، تعطيل المدارس والجامعات اليوم ورفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بشركة الصرف الصحي والجهات المعنية لمواجهة آثار موجة الطقس السيئ .

وتسببت الأمطار الغزيرة في تراكمات للمياه بشوارع الإسكندرية، خاصة المناطق الشعبية التي تعانى من مشكلات في شبكة الصرف الصحي أو أسفلت الشوارع .

ومن جانبه شدد اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي على العاملين بسرعة التعامل مع أي بلاغات مؤكدا وجود حوالى 95 سيارة «نافوري» وبدالات وفرق طوارئ بجميع أنحاء المحافظة، تعمل على مدار الساعة، لشفط المياه بأماكن تجمع مياه الأمطار.

وأهاب «نافع» المواطنين بتوخي الحذر وعدم وقوف السيارات فوق شنايش الأمطار، والاتصال بالخط الساخن ١٧٥ من أي تليفون أرضى عند وجود أي تراكمات المياه.

جدير بالذكر أن موجة الطقس السيئ التي ضربت الاسكندىية منذ يومين تسببت في غرق عدة مناطق بطريقى الكورنيش وابى قير ما أدى إلى ارتباك مرورى شديد بسبب تجمعات المياه.