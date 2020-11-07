شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم تكشف عن عملية خطيرة أجرتها.. وتدعم محاربات مستشفى بهية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت الفنانة نيللي كريم بصحبة الاعلامى دكتور عمرو الليثى وكامير برنامج واحد من الناس، مستشفى بهية للكشف المبكر عن أورام الثدى، لتقديم المساندة النفسية ودعم مريضات سرطان الثدي والتوعية بأهمية الكشف المبكر، والتوعية بسرطان الثدي.

وقدمت الفنانة نيللي خلال زيارتها للمستشفي عددا من الهدايا لبطلات السرطان اللائي شاركن قصصهن الملهمة مع مرض السرطان.

وقالت الفنانة نيللى كريم انها أصيبت بورم في الوجه ولازم اعمل عمليةً علشان أشيله عن طريق الأذن واتخضيت من كلام الدكاترة قالوا لي إنى هقعد في البيت سنة.

وأضافت نيللى كريم، انه لابد دائما ان نكون راضين بالقضاء والقدر لانه مهمة جدا وقت الشدة، والحمد لله عملت العملية في أمريكا ونجحت وأول ما فقت من البنج اتصلت بكل حبايبى ومنهم كاملة أبو ذكرى قولتلها بحبك أوى .