شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة الـ48 ساعة المقبلة.. والإسكندرية تعطل مدراسها غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت دكتورة ايمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية اليوم السبت وغدا ً الأحد .

وأضافت شاكر في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» أن هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة السبت والأحد على السواحل الشمالية من صباح السبت والتي تضم السلوم الإسكندرية رشيد سيدي عبدالرحمن الضبعة مطروح الفيوم سيدي براني، لافتة أن الأمطار ستكون على فترات متقطعة ولكنها متواصلة ومستمرة على مدار اليومين ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تجمع كميات من المياه .

وتابعت هناك أمطار متوسطة على السواحل الشرقية للبلاد سوف تمتد على مناطق الوجه البحري والقاهرة ايضا سيكون لها نصيب من الامطار لكن ستكون خفيفة السبت والاحد .

وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد أنه سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح مما يؤدي إلى الاحساس بالبرودة، موضحة أنه مع انخفاض الحرارة ووجود السحب معظم ساعات النهار سيقلل ساعات سطوع الشمس وسيعمل على إحساسنا بالبرودة اليومين القادمين.

جدير بالذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أعلن تعطيل الدراسة اليوم السبت، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى .