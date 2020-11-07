شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم تكشف عن أهم ما يعجبها في الرجل ونقطة ضعفها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الفنانة نيللى كريم إن أهم ما يعجبها في الرجل أن تشعر معه بالأمان ويكون ظهر ليها ويحتويها.
وأضافت نيللى كريم خلال لقاءها مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامجه «واحد من الناس»، المذاع على قناة الحياة، أن دموعها قريبة جدا لكنها تحاول ألا تظهرها، حتى تشعر بالقوة.
وتابعت نيللى: «نقطة ضعفي هي أولادي، وكذلك عندما تجد إنسان يحتاج مساعدة»، معتبرة أن «النقود مجرد وسيلة لمساعدة الآخرين وإسعادهم».
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