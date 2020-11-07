شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لبحوث المياه يتغلب على مشاكل سحارة أطسا القديمة بتصميم هيدروليكى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، أنه تم إعداد التصميم الهيدروليكى لسحارة أطسا بمحافظة المنيا بطول 300 متر، وذلك بهدف وضع أنسب الحلول الفنية لحل مشكلة السحارة القديمة، وإمرار التصرفات المطلوبة إلى مصب مصرف محيط أطسا.

وأضاف عبد الحى لـ"الخليج 365"، أنه تم التعاون بين معهدى بحوث صيانة القنوات المائية، وبحوث الإنشاءات والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، وتم بناء نموذج رياضى لتمثيل المجرى محل الدراسة، وتطبيق عدد من سيناريوهات التشغيل المختلفة على النموذج، لضمان نجاح السحارة للقيام بدورها.

وكان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، قد وجه بضرورة تكامل كافة أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية فيما بينها، والعمل على الإسراع من وتيرة تنفيذ الدراسات والمشروعات بما يهدم منظومة إدارة المواود المائية والرى.

وأكد وزير الرى على ضرورة الانتهاء من الدراسات فى أسرع وقت ممكن لتطويعها والاستفادة منها وتحويلها إلى مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع، وذلك فى إطار العمل على تعزيز البحوث والدراسات اللازمة لتنمية ودعم منظومة الموارد المائية للتغلب على مشاكل الندرة والتغيرات المناخية.

ويذكر أن وزارة الرى تعمل على توحيد جهود الجامعات المصرية والمراكز البحثية بما لديها من خبرات أكاديمية مع المركز القومى لبحوث المياه بما لديه من خبرات بحثية تطبيقية، وذلك لخدمة منظومة إدارة الموارد المائية فى مصر للتغلب على المشكلات المتعلقة بالمياه والمتمثلة فى الفقر المائى والتغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر والحاجة إلى زيادة وتحسين كفاءة استخدامات المياه على الرغم من انها تتجاوز 90%.