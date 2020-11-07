شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تؤكد خوض 2083 مرشحا بالمرحلة الثانية بعد وفاة مرشح بلبيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تقلص عدد المرشحين بالنظام الفردى في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، بعد وفاة مرشح فى دائرة بلبيس محافظة الشرقية ليصبح إجمالى المرشحين 2083 مرشحا.

وتوفى خيرى سعيد عبد الغنى أحمد وشهرته خيرى سعيد المرشح الفردي عن الدائرة الثانية بمحافظة الشرقية ومقرها مركز بلبيس مستقل ويحمل رقم 28 فى كشوف المرشحين بالدائرة ليصبح إجمالى عدد المرشحين بعد شطب اسمه للوفاة 34 مرشحا وذلك لتنافس على 3 مقاعد.

يذكر أن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، دعا ليوم جموع الناخبين بمحافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالنزول بكثافة إلى اللجان الانتخابية خلال يومي الاقتراع اليوم وغدا مؤكدا أنه ليس هناك يوما يثبت فيه المواطن ولائه وحبه لوطنه أكثر من هذا اليوم الذي يدلى فيه بصوته لاختيار من يرغب في تمثيله بمجلس النواب المنوط بمهمة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة لتنمية الاقتصادية.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، إن الانتخابات تشكل الركيزة الأساسية في ترسيخ الديمقراطية، وإن إقبالكم على صناديق الاقتراع أبلغ دليل على حبكم لوطنكم، وحرصكم على إعلاء شأنه؛ حيث أن مشاركتكم في هذا الاستحقاق هي تلبية لنداء الواجب وممارسة لحقكم الدستوري.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن انتخابات المرحلة الثانية من الانتخابات تشهد تنافسية وتنوع كبير نظرا لكبر عدد المرشحين، وهو ما يسهل على الناخبين اختيار من يمثلهم بمجلس النواب، مؤكدا على أن الهيئة الوطنية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

ونادى المستشار لاشين إبراهيم الشباب المصري بشحذ الهمم نحو ترسيخ الديمقراطية والعزم على بلوغ الحقوق الدستورية والواجبات الوطنية من خلال التصويت فى الانتخابات، متابعا ندائه لهم بأن: لا تتخاذلوا عن أداء دوركم ولا تتقاعسوا عن رد الأمانة فكل صوت أمانة قادر على أن يحدث فارقا، فى تلك الانتخابات. مؤكدا على ان مصر لن تتقدم الا بسواعد ابنائها، فاصطفوا أمام اللجان وأدلوا بأصواتكم لمن يمثلكم وللمرأة المصرية.. قال إنها كانت ولا تزال في الصفوف الأمامية وخط الدفاع الأول عن الأسرة المصرية وفي كل استحقاق وانتخاب تضرب المثل على مدى وعى السيدة المصرية التي تمثل الأم والزوجة والأخت التي تحرص على النهوض ببلدها من أجل أبنها وزوجها وأخيها وتؤمن له مستقبلا تحفه الديمقراطية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية السيدة المصرية بالنزول في تلك الانتخابات والاصطفاف أمام اللجان كما اعتادت وحث أفراد أسرتها على النزول والتصويت. وللشعب المصري فقد حثهم على ضرورة تحمل مسئوليته تجاه وطنه وبلده والتكاتف من أجل إتمام المهمة كاملة واختيار من يمثلهم تحت قبة مجلس النواب.

وشدد المستشار لاشين إبراهيم، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية التي تم توفيرها لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع مجانا، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، أثناء عمليات التصويت.