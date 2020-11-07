شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. قرارات عاجلة بالجامعات للوقاية من كورونا بعد تزايد الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. قرارات عاجلة بالجامعات للوقاية من كورونا بعد تزايد الإصابات .. إنفوجراف الأرصاد تتوقع انخفاض درجات الحرارة غدا وأمطار غزيرة شمالا والعظمى بالقاهرة 23 وزير التعليم العالى يحيل واقعة معهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية للنائب العام القوى العاملة تعلن توفير 2998 فرصة عمل برواتب تصل لـ4 آلاف جنيه التضامن تنفى إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM التربية والتعليم تنفى زيادة رسوم الكتب الدراسية بالمدارس الخاصة التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين بالأقصر.. صور الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "أدب الحوار والتعبير عن الرأى" الرى تحذر من أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا غدا التموين تؤكد استمرار صرف الكمامات القماشية على البطاقات نوفمبر الجارى وزيرة الهجرة تعلن استقبال طلبات وأفكار المستثمرين المصريين فى الخارج

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة.. قرارات عاجلة بالجامعات للوقاية من كورونا بعد تزايد الإصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.