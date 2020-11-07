​"البحوث الزراعية": نجاح استباط هجين جديد للأرز يضاعف الإنتاجية 25%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور حمدي موافي، رئيس المشروع القومي لإنتاج الأرز الهجين والسوبر التابع لمركز البحوث الزراعية، إن مصر بدأت في مشروع إنتاج هجن موفرة في المياه وعالية الإنتاجية، حيث بدأت مراحل التطوير بالتعاون مع دولة الهند منذ عام 1996، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في تسجيل هجين "مصر1" لأول مرة عام 2005.

وأضاف موافي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن مصر طورت تصنيع الهجن بالنظام الثلاثي بداية من العليق حتى الهجن نفسه، حيث نجحنا في تسجيل "سخا سوبر 300" في 2018 حتى وصل إلى 9 أصناف رئيسية، لافتًا إلى تدشين "جيزة 38" و"سخا 101".

وتابع رئيس المشروع القومي، أن صنف "سوبر 300" وصنف "سوبر 301" يوفران المياه، ويعطيان نسبة إنتاجية مرتفة من 20% إلى 25% تترواح من 5 آلاف إلى 6 آلاف في الفدان، مقارنة بالأصناف التقليدية التي يتراوح إنتاجها من 2 إلى 3 آلاف طن في الفدان.

وأشار موافي، إلى أن مصر تستنبط السلالات الجديدة؛ تحسبًا لعدم سيطرة صنف بعينه على المساحات المنزرعة.