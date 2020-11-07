شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسى مطروح يقود حملة مكبرة للإزالات بشارع عمر المختار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح حملة مكبرة لازالة اشغالات الطريق المخالفة بشارع عمر المختار بوسط المدينة لفرض الانضباط بالشارع يرافقة رجال تحسين البيئة بمجلس المدينة .

وأكد جاب الله بانه تم المرور على المحال التجارية بوسط المدينة لمراجعة تراخيص المحال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين وتحرير المحاضر الخاصة بتغير النشاط بالمخالفة للقانون وبناء عليه تم ازالة اشغالات الطريق في تلك المخالفات طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

مؤكدا بانه تم التحفظ على اشغالات الطريق للبائعة الجائلين والتحفظ على عربات ثابتة ومتحركة للباعة الجائلين التي تسببت في تكدس للسيارات بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بالاضافة إلى ازالة الحواجز امام المحال التجارية التي تقوم بوضعها بوسط المدينة مما يؤدي إلى زحام.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المحال التجارية بالالتزام بعدم اشغال الارصفة والطريق للحد من انتشار الباعة الجائلين حفاظ على الشكل الحضاري للمدينة وسيتم تطبيق اقصي غرامة وعقوبة على المحال المخالفة .