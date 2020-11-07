شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير محاضر لعدد من الصيدليات بالسويس بعد ضبط أدوية مخدرة يحظر بيعها بدون روشته طبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أسفرت حمله مشتركه بين مديرية الصحة بالسويس ومباحث التموين بالمحافظة عن ضبط ادويه مهربة يحظر تداولها في السوق المحلي بعدد من الصيدليات. تم تحرير محاضر للصيدليات التي ثبت مخالفتها للشروط الخاصه وفقاً للقوانين المتبعه وذلك في حمله تفتيش مشتركه بين مديريه الامن بالسويس ومديريه التموين والتجاره الداخليه ومديريه الصحه متمثله في اداره التفتيش الصيدلى تحت إشراف الدكتور احمدالبرعى وكيل وزاره الصحه بالسويس. كما تم ضبط ادويه مخدره والتى يحظر بيعها بدون روشته طبيه، وشارك في لجنه المرور من الصحه الدكتوره مريم سلامه مدير عام اداره الصيدله ودكتورة مروه محمد مدير اداره التفتيش الصيدلى بالمديرية. الوضع في مصر

اصابات 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

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