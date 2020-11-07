شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبدالمغني: طبخت وحلقت لأبنائي بنفسي في فترة كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان محمود عبدالمغني، إنه مع بداية انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر لم يخرج من منزله هو وعائلته حفاظًا على أنفسهم، حتى أنه كان يطبخ أحيانًا وحلق شعر أبنائه بنفسه لعدم وجود «حلاقين».

تابع عبدالمغني خلال استضافته مع عائلته في برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة «CBC، اليوم الجمعة، أنه كان رافضًا عودة أبنائه الثلاثة إلى المدارس بسبب كورونا ولكنه في النهاية قرر ذهابهم مدارسهم لاستمرار دراستهم وتعليمهم.

كشف الفنان أنه تزوج في أقل من 21 يومًا بعد أن قابل زوجته مي.

خلال الحلقة سردت زوجته مي تفاصيل الزواج وقالت إنها كانت في يوم ما تشاهده على التلفزيون حيث كان ضيفًا على أحد البرامج ولم تكن تعرفه حينها بشكل شخصي، وكان يقول إنه سيزوج في شهر مارس لتجد نفسها تردد بصوت مسموع فجأة «أنا هتجوزه»، مؤكدةً أنه لم يكن هناك أي مبرر لتلك الجملة ولكنها قالتها بشكل غريب.

تدخل عبدالمغني وأضاف: بعد ذلك فسخت الخطوبة لظروف معينة، ثم قابلت مي وشعر ناحيتها براحة شديدة وتزوجتها في أقل من شهر.

كما أذاع البرنامج مجموعة من اللقطات للفنان محمود عبدالمغني وهو يطبخ بنفسه في منزله مجموعة من الأكلات، وهو ما قابله حضور الحلقة بالتصفيق والتشجيع.