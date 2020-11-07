شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى رحلات مصر للطيران إلى مطار برلين الجديد والان مع تفاصيل الخبر
ويستمد مطار برلين الدولي أهميته من قربه من وسط العاصمة الألمانية برلين، وقد جرى افتتاحه منذ 31 أكتوبر الماضي كأحد أحدث المطارات بالعالم من حيث الخدمات التكنولوجية، وتسير حاليا 3 رحلات بين القاهرة وبرلين، كما تسير 5 رحلات أسبوعيًا إلى فرانكفورت، و3 رحلات أسبوعيًا إلى ميونخ.
وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا فى حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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