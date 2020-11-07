شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية ينصح المواطنين بعدم الخروج غدا من المنازل بسبب سوء الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن تعطيل الدراسة غدا بالمحافظة جاء بناء على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية، مضيفا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، تقديم للإعلامى رامى رضوان، أن المحافظة مستعدة للتعامل مع مياه الأمطار، ويهمنا الاستمرار فى الحركة المروية، مشيرا إلى أن سيارات شفط المياه متواجدة فى كل الأماكن المتوقع سقوط أمطار غزيرة بها.

ووجه المحافظ، نصحية للمواطنين بعدم الخروج من المنزل غدا إلا للضرورة بسبب سوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أن هناك متابعة مع هيئة الأرصاد بشكل تطورات حالة الطقس.

كان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا السبت، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها إلى أنه يستثنى من ذلك القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية، ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.