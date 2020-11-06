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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، اجتماعا ضم أعضاء المجلس الإقليمي لجنود مريم، وذلك خلال يوم روحي، الجمعة.

أقيمت فعاليات اليوم الروحي بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون، وقام المجلس الإقليمي للجيو ماريا «مريم ملكة العالم» بمعايشة يوم روحي، بحضور ممثلين عن مجالسة المحلية وفرق القاهرة والجيزة.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي الذي ترأسه الأب جورج سامى، وعقب الصلاة، ألقى الأنبا باخوم كلمة عن شعار السنة الرعوية: «كلمة الله تخلق وتحرر وترسل».

وخلال كلمته، حث الجميع على أن يكونوا أعضاء حية في جسد المسيح السري والكنيسة، و«كيف نكسر ذواتنا لنكون ذبيحة حية مقدسة لمن حولنا، على مثال ما فعله يسوع في العشاء الأخير».

تضمن اليوم أيضًا كلمة من الأخ جان هنري، من مجلس «سيدة الرسل» عن المحبة و«ماذا نقدم للآخرين؟»، وانتهى اليوم بمشاركة أخوية من خلال مسابقات روحية وترفيهية، من الأخت هبة كامل من مجلس «أم الفادى».

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الأنبا باخوم يلتقي المجلس الإقليمي لجنود مريم بـ"معايشة روحية" (صور)

الأنبا باخوم يلتقي المجلس الإقليمي لجنود مريم بـ"معايشة روحية" (صور)