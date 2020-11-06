شكرا لقرائتكم خبر عن واحد من الناس يُجرى ثاني عملية لوالد الفنانة بوسي ويطمئن على حالته الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج «واحد من الناس» المذاع على فناة الحياة، ان حالة الحاج محمد شعبان والد الفنانة بوسي والذي كان يعاني من مياه بيضا في عينة ادت إلى ضعف شديد في الرؤية. وتابع الليثى ان البرنامج بالتعاون مع الدكتور عادل عبدالرازق استاذ طب وجراحة العيون بجامعة الزقازيق عمل اول عملية محتاجها الحاج محمد في عينه اليمين، وتم عمل العملية الثانية في العين الشمال بنجاح.

وأكد الليثى للمرة الثانية انه تم التعامل مع حالة الحاج محمد شعبان على انه مواطن مصري وحالة من حالات البرنامج وليس لانه والد الفنانة بوسي.

ومن جانبه أعرب محمد شعبان عن سعادته باجراء العملية والاهتمام والرعاية من د. عمرو الليثي وبرنامج واحد من الناس والطبيب المعالج له. وعن حالته طمأن الطبيب المشاهدين بان العملية تمت بنجاح في العينين على الرغم من تأخر الحالة وهو الان يستطيع الرؤية بصورة جيدة. يذاع برنامج واحد من الناس الجمعه والسبت في العاشرة مساء من كل أسبوع على شاشة الحياة.