شكرا لقرائتكم خبر عن رفع ٧٠ طن مخلفات في حملة نظافة بمدينة الطود بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، حملات النظافة والتجميل التي قادتها إدارتي النظافة والتجميل والحملة الميكانيكية داخل مركز ومدينة الطود. وشملت الحملات رفع 70 طن مخلفات وقمامة صلبة بالطريق الدائري بالمدينه بداية من منطقة نجع أبوعنان حتى منطقة نجع الضمان بقرية العديسات بحري.

كما تم القيام بأعمال ترميم وتسوية لعدد من القطاعات بالطريق التي تمت فيها أعمال حفر مشروع الصرف الصحي وذلك لحين الانتهاء من أعمال الصرف الصحي والخدمات بالطريق تمهيدا لرصفه.

في سياق متصل تابع رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال تهذيب وتقليم الأشجار بالجزر والحدائق بطريق القاهرة ـ أسوان بدايةً من حدود المركز شمالاً حتى حدود المركز جنوباً مع قرية الشغب، موضحاً أن أعمال حملات النظافة بالمدينة والقرى التابعه للمركز، تمكنت خلال شهر أكتوبر الماضي من رفع مايقرب من 1222 طن من المخلفات الصلبة والقمامة ونواتج قص وتهذيب الأشجار والزراعات على مستوى المركز.