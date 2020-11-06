أخبار مصر

القاهرة 23 و شرم الشيخ 26 .. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة السبت

0 نشر
كريمة حسن 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 23 و شرم الشيخ 26 .. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية للغداً السبت ، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على المحافظات ، وتصل درجة الحرارة في القاهرة ل 23 درجة مئوية ، و كاترين أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 18 ، أما شلاتين فتصل العظمى لأعلى درجة وهي 31 مع انخفاض درجات الحرارة على كل مدن جنوب البلاد لأقل من 30 درجة مئوية ، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 08 درجات مئوية.

والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر :

المدينة

المتوقعة

-

عظمي

صغرى

القاهرة

23

17

الاسكندرية

22

18

وادي النطرون

21

17

طنطا

22

18

شبين الكوم

23

18

دمنهور

21

19

بلطيم

21

19

مطروح

21

19

السلوم

22

17

سيوة

23

13

بورسعيد

24

17

دمياط

22

19

الزقازيق

25

19

المنصورة

22

19

الإسماعيلية

26

16

السويس

24

19

العريش

24

16

رفح

24

17

رأس سدر

24

18

نخل

23

12

نويبع

27

Advertisements

20

طابا

24

17

كاترين

18

08

الطور

26

19

شرم الشيخ

26

22

الغردقة

28

21

مرسى علم

29

22

الفيوم

25

18

بني سويف

25

18

المنيا

25

17

أسيوط

26

17

سوهاج

27

18

قنا

27

18

الأقصر

27

17

أسوان

28

20

ادفو

27

19

أبوسمبل

27

20

الوادي الجديد

29

14

شلاتين

31

22

أبورماد

28

24

حلايب

29

25

رأس حدربة

30

24

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    108,530

  • تعافي

    100,006

  • وفيات

    6,329

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القاهرة 23 و شرم الشيخ 26 .. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا