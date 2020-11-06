شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب شيش وسجائر إلكترونية قادمة من دبي: أخفاها راكب في جيوب سرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبط رجال جمارك الموانئ الجوية بمطار برج العرب الدولى، برئاسة مصطفى العربى، مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية، الجمعة، محاولة تهريب كمية من الشيش والسجائر الإلكترونية ومستحضرات التجميل والساعات الذكية بالمخالفة للقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته وقانون الاستيراد رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته.

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من دبي، اشتبه محمد سعيد الشربينى، رئيس الوردية، وعاصم فتحى السيد، مأمور الجمارك، في الراكب «أ. ر. م»، مصري الجنسية، والذى ظهرت عليه علامات القلق والارتباك عند اجتيازه منطقة إتمام الإجراءات الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يود الإقرار عنها أو بضائع تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية؟ أجاب بالنفى، فتم تمرير حقائب الراكب على جهاز فحص الأمتعة X-Ray حيث تم تأكيد الاشتباه.

بالعرض على مستور سالم أبوتلات، مدير إدارة الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب بكل دقة وتفتيشه ذاتيا، وتبين وجود كمية من الشيش والسجائر الإلكترونية مخبأة بين طيات الملابس، وكذلك كمية من مستحضرات التجميل مخبأة في جيوب سرية، أسفل الأمتعة، وكمية من ساعات أبل الذكية، وبتفتيش الراكب ذاتيا تبين وجود 4 هواتف محمولة ماركة آيفون ١٢ مخبأة أسفل كمر البنطلون ووجدت العلب الفارغة لها مخبأة بين طيات الملابس.

بلغت القيمة الإجمالية للأغراض الجمركية ١٤٩٥٠٠ جنيه.

تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر ضبط جمركي برقم ١٤ لسنة ٢٠٢٠.

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