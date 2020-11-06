شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الإسكندرية للكاثوليك يترأس قداس المناولة لأبناء كاتدرائية القديس أنطونيوس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي الخاص بالمناولة الاحتفالية لـ٢٥ من أبناء كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير للأقباط الكاثوليك، الجمعة، بحضور كل من الأب بولس جرس، والأب أنطونيوس سماحة، والأب هدية تامر، رعاة الكنيسة، والشعب المحتفل.

وشمل اليوم الاحتفالي صلاة القداس الإلهي الذي تخللته كلمة البطريرك، التي خاطب فيها المحتفلين بالمناولة الاحتفالية وأهلهم، مشجعًا إياهم، قائلًا: «أنتم أحباء ليسوع، واظبوا على قراءة الكتاب المقدس، فهو يساعدنا على أن نكون صورة للمسيح، ومنكم المستقبل للكنيسة، ولا مستقبل بدونكم».

كما أجرى البطريرك حوارًا مع بعض المحتفلين، وتخلل القداس الإلهي أيضًا الألحان من خورس الكنيسة، بالإضافة إلى الطلبات المختلفة على لسان أبناء المناولة الاحتفالية، والعديد من الترانيم الروحية.

واختُتم القداس الإلهي بكلمة شكر من الأب هدية تامر لرعاة الكنيسة، ولخدام المناولة الاحتفالية، ولكل من تعب في تكوين الأولاد، تلى ذلك إعطاء البركة الختامية من غبطة البطريرك للشعب المحتفل، وتهنئة أبناء المناولة الاحتفالية وأسرهم.

لا مستقبل بدونكم .. بطريرك الإسكندرية للكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية لأبناء كاتدرائية القديس أنطونيوس (صور)

لا مستقبل بدونكم .. بطريرك الإسكندرية للكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية لأبناء كاتدرائية القديس أنطونيوس (صور)

لا مستقبل بدونكم .. بطريرك الإسكندرية للكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية لأبناء كاتدرائية القديس أنطونيوس (صور)

لا مستقبل بدونكم .. بطريرك الإسكندرية للكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية لأبناء كاتدرائية القديس أنطونيوس (صور)

لا مستقبل بدونكم .. بطريرك الإسكندرية للكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية لأبناء كاتدرائية القديس أنطونيوس (صور)

لا مستقبل بدونكم .. بطريرك الإسكندرية للكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية لأبناء كاتدرائية القديس أنطونيوس (صور)