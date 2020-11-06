شكرا لقرائتكم خبر عن دسوق جاهزة لانتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انتهت رئاسة مركز ومدينة دسوق برئاسة المهندسة عايدة ماضى، رئيس مدينة دسوق من اللمسات والاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب الدائرة الرابعة مركز وقسم شرطة دسوق وجاهزية جميع المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين باكر السبت ولمدة يومين. وقالت للمصري اليوم أنه تم الانتهاء من الإجراءات الاحتزارية ورش وتعقيم جميع اللجان الفرعية عن طريق وحدة الملاريا ورؤساء القرى والانتهاء من تجهيز أماكن مبيت القوات الخاصة بتامين اللجان الانتخابيه والتسكين وعمل شادر فراشة لاستراحة الناخبين امام كل مقر انتخابي ومراجعة جميع التوصيلات الكهربائية داخل وخارج المقرات الانتخابية بدائرة المركز والمدينة، وتوفير مولدات كهربائية وأنها تفقدت دورات المياه بالاضافة إلى اعمال الرش والتعقيم وشبكات مياه الإطفاء وحنفيات الحريق وتعمل بكفاءة وجاهزة لآى حاله طوارئ وتوفير الساتر الرملي والشكائر الفارغة بداخل كل مقر انتخابي وجميع المقرات الانتخابية لمدينة دسوق وعددها 23 مقر بمدينة دسوق، وذلك بهدف إنجاح العملية الإنتخابية، وخروجها بالشكل الذي يليق بهذا الاستحقاق الدستورى لاستكمال مسيرة التنمية والبناء للوطن، وطالبت ماضي جميع الناخبين بضرورة المشاركه في هذا العرس الوطني. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

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