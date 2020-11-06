شكرا لقرائتكم خبر عن داليا محمد إبراهيم تفوز بجائزة «المرأة العربية والمسئولية المجتمعية» لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية جامعة الدول العربية وضمن مجموعة من السيدات المكرمات من عدة دول عربية، هي: مصر والأردن والكويت والبحرين والإمارات، حصلت داليا محمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، على جائزة «المرأة العربية والمسئولية المجتمعية» لعام 2020.

وجاءت الجائزة تكريمًا لمجهوداتها في نشر الثقافة وإثراء الفكرالعربي ودورها الفعال في المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة، ولدورها المؤسسي والمجتمعي الرائد في نشر الثقافة ودعم قطاع التعليم، كونها ترأس إحدى أكبر شركات النشر والتعليم في العالم العربي؛ وهي نهضة مصر التي تلعب دورًا كبيرًا في نشر عدد هائل من الكتب والإصدارات في مجال النشر التعليمي والثقافي وأقيم التكريم في مقر جامعة الدول العربية، بحضور الأمين العام للجامعة، أحمد أبوالغيط.

كما مُنحت الجائزة إلى داليا إبراهيم تقديرًا للشركة التي تمتلك تاريخا طويلا من التعاون مع أشهر المؤلفين والكتاب في مصر والعالم العربي وكافة دول العالم، وقامت بإصدار آلاف الكتب الثقافية والتعليمية للكبار والأطفال، كما تعد جهة الإصدار الوحيدة لعدد من المطبوعات العالمية، مثل: ديزني وناشيونال جيوجرافيك، بالإضافة إلى عدد كبير من المؤلفات العربية المعروفة. فضلا عن دورها في تطوير قطاع التعليم من خلال وضع المناهج التعليمية لعدد من دول العالم العربي. كما تلعب نهضة مصر دورًا محوريًّا مع وزارة التربية والتعليم المصرية في تطوير المناهج الجديدة 2.0 الخاصة باللغة العربية والتربية الدينية ومنهج القيم وبناء الشخصية لمراحل رياض الأطفال والصفوف من الأول حتى الثالث من المرحلة الابتدائية، إلى جانب تحويل كافة المناهج المصرية للمرحلة الأساسية إلى مناهج إلكترونية تفاعلية وتوفيرها على بنك المعرفة المصري.

وكانت داليا إبراهيم في 2017، قد قامت بإطلاق أول شركة رأس مال مخاطر تدعم وتستثمر في الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التعليم وتكنولوجيا التعليم. كما تحرص داليا إبراهيم على دعم وتمكين أفراد المجتمع عبر الأنشطة التنموية والمبادرات الإنسانية الهادفة التي تشارك فيها نهضة مصر، وخلال هذا العام نفذت الشركة عددًا من المبادرات، منها: التعاون مع مؤسسة «يونيسف»لتوفير كتب تعليمية للمدارس المجتمعية خلال أزمة «كورونا»بالإضافة إلى المساهمة في مبادرة جمعية وطنية «علامهم هو سندهم» من أجل إعداد وتدريب الشباب الفاقدين للرعاية الوالدية وتأهيلهم لدخول سوق العمل. كما قامت نهضة مصر بالتعاون مع مؤسسة «نداء» لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع من خلال برنامج «معًا» تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، بالإضافة إلى دعم عدد من مؤسسات العمل المجتمعي، مثل: مؤسسة مصر الخير، ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق ومستشفى «بهية» لعلاج السرطان ومؤسسة الأورمان.