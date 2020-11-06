شكرا لقرائتكم خبر عن «صرف الإسكندرية» تحذر المواطنين من «الطقس السيئ»: «تجنبوا الوقوف أعلى بالوعات الأمطار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن استمرار رفع أقصى درجات التأهل والاستعداد لمواجهة موجة الطقس غير المستقر خلال الفترة من الجمعة الموافق 6/11/2020 حتى الاثنين الموافق 9/11/2020.

وقالت الشركة إنه بناء على البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، وبناءً على خرائط الطقس الواردة من مركز التنبؤ بفيضان النيل بوزارة الموارد المائية والرى التي تشير إلى تعرض السواحل الشمالية والوجه البحري لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الأربعاء 4/11/2020 حتى الاثنين 9/11/2020 يصاحبها سقوط أمطار بكثافات متفاوتة غزيرة إلى متوسطة وخفيفة، مع العلم أنه يتم تحديث هذه التنبؤات يوميا من خلال الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأهابت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالسادة المواطنين بالآتى:

تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من عصر اليوم الجمعة وحتى نهاية الفتره الواردة عاليه، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار بالتحرك بسهولة ويسر.

تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإناره والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.

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ترشيد استهلاك المياه لتستوعب شبكات الصرف الصحى أكبر كمية من مياه الأمطار.