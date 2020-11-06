شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يهدي درع المحافظة لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في عمارة بيوت الله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقديرًا لجهوده المبذولة في خدمة وعمارة بيوت الله (عز وجل)، ونشر الفكر الوسطي المستنير، ومحاربة الفكر المتشدد، وإعداد الأئمة وحسن تأهيلهم مما انعكس على مستوى أدائهم بتميز ملحوظ، أهدى اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة، درع محافظة المنوفية، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تقوم بجهد ودور دعوي ووطني ومجتمعي ملموس في خدمة الدعوة ونشر الفكر والوعي المستنير وفي خدمة بيوت الله (عز وجل)، مشيدًا بدعم معالي وزير الأوقاف الدائم والمستمر للمحافظة في كل ما يتصل بالدعوة وعمارة المساجد.

من جانبه أهدى وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله عز وجل لمعالي المحافظ سائلا الله عز وجل أن يعينه ويوفقه ويسدد خطاه .

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