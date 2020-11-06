شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الدفاع والسلم الإفريقى تناقش «إسكات البنادق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك وفد مشترك من وزارات «الدفاع، الخارجية، والداخلية» فى أعمال الدورة الـ13 للجنة الفنية الإفريقية للدفاع والأمن والسلامة، انطلاقًا من الاهتمام الذى توليه مصر للعمل الإفريقى المشترك فى شتى المجالات.

وانعقدت الدورة الـ13، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» خلال المدة من 2 لـ5 نوفمبر الجارى، وتم خلالها اتخاذ العديد من القرارات التى تختص بالأمن والسِلم الإفريقى، مثل «مبادرة إسكات البنادق» «وعقيدة عمليات الاتحاد الإفريقى لدعم السلام بالقارة».

ورحب المشاركون بمقترح الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تحت مظلة القوة الإفريقية الجاهزة، كما أشادوا باعتماد «خارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام» والتى اقترحتها مصر خلال المؤتمر السابق.