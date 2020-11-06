شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولى»: «الإصدارات الذكية» أداة الحكومة للتحول الرقمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن امتلاك مصر مُجمع إصدارات مؤمَّنة وذكية، متخصصًا فى تصنيع وإصدار جميع الوثائق والمُحرَّرات المؤمَّنة والذكية للوزارات، والهيئات، والمصالح، والأجهزة الحكومية وهيئاتها جميعًا، يؤكد استمرار السير على المخطط المستديم للدولة القائم على النهوض والتميز، ما سيكون له الأثر الإيجابى فى إحراز تصنيف عالمى فى هذا المجال، ومكانة متميزة فى تطبيق مبدأ الحوكمة، والحفاظ على أى بيانات تسهم فى التيسير على صانعى القرار لاتخاذ قراراتهم.

وخلال متابعته إنشاء المُجمع، مع اللواء سماح العكارى، المشرف العام على المشروع، تمهيدًا لافتتاحه من قِبَل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أضاف «مدبولى» أن إنشاء مُجمع الإصدارات المؤمَّنة والذكية المُقام على طريق «القاهرة- السخنة»، بما يتضمنه من إدارات ذكية عديدة، يُعتبر هو الأحدث فى المجالات التى يختص بها على المستوى العالمى، ويأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مُجمع للاعتماد عليه، كأداة رئيسية لصالح الجهات الحكومية فى متطلبات التحوّل الرقمى لتقديم جميع الحلول التكنولوجية المتكاملة بمجالات الإصدار الذكى بأنواعها سواء أكانت وثائق رسمية أو بطاقات ذكية.

وأوضح «العكارى» أن المشروع أسهم بشكل كبير فى امتلاك مصر أكثر من 398 براءة اختراع وملكية فكرية.