شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال أعمال التطهير والتعقيم للجان الانتخابات بحي الشرق ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع العميد نعمان علي، رئيس حي الشرق بمحافظة بورسعيد، استكمال أعمال التعقيم والتطهير بنطاق الحى، حيث تم اليوم تعقيم اللجان الانتخابية بنطاق الحي وعددها ٧ مدارس حفاظًا على سلامة الناخبين.
وتأتى هذه الأعمال ضمن خطة تطهير وتعقيم وفقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتتم هذه الأعمال تحت إشراف م نادية رشوان، المشرف العام بحى الشرق.
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