شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال أعمال التطهير والتعقيم للجان الانتخابات بحي الشرق ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد نعمان علي، رئيس حي الشرق بمحافظة بورسعيد، استكمال أعمال التعقيم والتطهير بنطاق الحى، حيث تم اليوم تعقيم اللجان الانتخابية بنطاق الحي وعددها ٧ مدارس حفاظًا على سلامة الناخبين.

وتأتى هذه الأعمال ضمن خطة تطهير وتعقيم وفقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتتم هذه الأعمال تحت إشراف م نادية رشوان، المشرف العام بحى الشرق.