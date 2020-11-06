شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية: تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الإسكندرية تعطيل الدراسة، غدًا السبت، بجميع كليات ومعاهد الجامعة، نظراً لسوء الأحوال الجوية المتوقعة على مدينة الإسكندرية، وفقًا لتقارير الأرصاد الجوية، وحرصًا على سلامة الطلاب.

يأتى قرار تعطيل الدراسة استنادًا إلى توصيات هيئة الأرصاد الجوية بتوقع صعوبة الجو غدًا وسقوط أمطار غزيرة.