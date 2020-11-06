شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف العمل بغرف عمليات بالمحافظات والقاهرة للأحزاب لمتابعة الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت غرفة عمليات الأحزاب السياسية تحركاتها استعدادا للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، اليوم وغدا، بالتركيز على ضرورة حث المواطنين على المشاركة بكثافة العملية الانتخابية، وقال المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الحزب شكل غرف عمليات في الـ13 محافظة التي تجرى فيها المرحلة الثانية للانتخابات إلى جانب غرفة عمليات مركزية على مستوى الجمهورية بالقاهرة، لافتا في تصريحات للمصرى اليوم أن الحزب عقد جولات في أمانات المحافظات وندوات لتقديم كل أوجه الدعم للمرشحين.

وقال الدكتور خالد محمد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، إن مشاركة الناخبين في انتخابات المرحلة الثانية للنواب، تؤكد أكثر من دلالةٍ وطنية في الوقت الراهن، أهمها اندماج ووعى النسيج المصرى بكل طوائفه في العملية السياسية وضبط إيقاع الخطى مع توجه الدولة في مساراتِها الديمقراطية المواكبة للتطلعات المختلفة في جميع الميادين.

وأضاف قنديل، في بيانٍ له، أن هذه المشاركة بالمرحلة الثانية، والتى تُجرى في الخارج وستبدأ في الداخل، اليوم، في ١٣ محافظة، تمثل ردًا قاطعًا على دعاة التخريب وأهل الشر الذين يحاولون التشكيك في إنجازات الدولة المصرية، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات حق دستورى لكل مواطن في مباشرة الحقوق السياسية، لذلك فلابد على كل مصرى مدرج ضمن قاعدة بيانات الناخبين استخدام هذا الحق والنزول إلى الساحات لممارسة هذا الحق وتلبية نداء الوطن.

وقالت أمينة النقاش، نائب رئيس حزب التجمع والمتحدث الرسمى، إن الحزب لديه غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية في المحافظات، لرصد أي عقبات أو تجاوزات قد تواجه مرشحى الحزب في الدوائر الانتخابية والعمل على حلها، مشيرة إلى أن أمناء المحافظات يقدمون كل الدعم للمرشحين من خلال نزول الشباب للشارع لتعريف الناخبين ببرامج المرشحين، مشيرة إلى أن كل مرشح مسؤول عن عمل الدعاية الانتخابية لشخصه من عمل لافتات وبانرات، بجانب أن قيادات الحزب شاركوا في المؤتمرات الانتخابية للمرشحين لدعمهم.

وقال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن الحزب يواصل مبادرته «لو عايز تغير اتغير.. اختار الصح» لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية، مشيرا في بيان له، أن مبادرته حققت نجاحًا كبيرًا في محافظات المرحلة الأولى للانتخابات، وساعدت بشكل كبير على تحفيز المواطنين بالنزول والمشاركة، ما يؤكد وعى الشعب المصرى وإدراكه أهمية الانتخابات البرلمانية والمشاركة بها لاختيار من يمثلهم في أهم جهة رقابية وتشريعية في البلاد.

في سياق متصل، دعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المصريين للنزول، اليوم، وغدا، للمشاركة في الانتخابات، وأضافت في بيان لها: «مشاركتك في انتخابات مجلس النواب خطوة ضرورية على مسار إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية».

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وتابع البيان أن من الصلاحيات الدستورية لعضو مجلس النواب «تعديل الدستور»، لذلك لابد من اختيار نخبة برلمانية ناضجة لضمان اتخاذ قرارات مصيرية وإجراء تعديلات دستورية معاصرة تلبى طموحات الشعب إن تطلب الأمر، وطالبت التنسيقية بضرورة اختيار المرشح القادر على المراجعة والتدقيق، مؤكدة أنها أولى خطوات الحفاظ على الحقوق ومصالح الوطن، واختتمت: «صوتك في انتخابات مجلس النواب واجب وطنى لدعم مكانة مصر والحفاظ على ثروتها وحقوقها السيادية.. انزل- شارك- وطنك محتاج صوتك».