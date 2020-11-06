شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من التجهيزات والاستعدادات بمدارس بورسعيد من أجل الانتخابات البرلمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بتكثيف الجهود استعدادًا لاستقبال انتخابات مجلس النواب يومي ٧ و٨ من شهر نوفمبر الحالي وتوجيهاته بشأن رفع كفاءة محيط اللجان بجميع الأحياء وكذلك من الداخل.

وتابع الدكتور منصور بكرى، رئيس حي المناخ، واللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، والقيادات الأمنية الانتهاء من التجهيزات والاستعدادات بالمدارس المقام بها لجان انتخابية بنطاق حى المناخ، وتمت متابعة كل التجهيزات باللجان والتعقيم داخل اللجان الانتخابية بنطاق حي المناخ في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم اتخاذها باللجان لسلامة المواطنين أثناء مشاركتهم بالإدلاء بأصواتهم كما التأكد من جهوزية اللجان بالإضاءة العامة ووجود مولد كهرباء وكشافات إضاءة وبوابات أمنية ووقائية.