شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطفل بجامعة السويس تحقق المركز الأول في أولمبياد الشباب الكوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت جامعة السويس عن تحقيق الجامعة إنجازا دوليا جديدا بعدما فاز الطالب كمال أشرف كمال أحد الدارسين بجامعة الطفل بجامعة السويس من تحقيق المركز الأول في أولمبياد الشباب الكوري «الالكسو» . فيما ارسل أستاذ دكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة برقية تهنئة للطالب عبر صفحة المركز الإعلامي للجامعة يهنئه فيها بهذا الانجاز الكبير متمنيا له دوام التوفيق والرقي . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

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