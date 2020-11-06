الداخلية تشارك باجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت وزارة الداخلية فى فعاليات إجتماعات الدورة رقم 53 للمجلس التنفيذى للمنظمة الدولية للحماية المدنية "ICDO"، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" ، وعلى هامش الفعاليات توجهت المنظمة بالشكر إلى عدد من الدول الأعضاء "من بينها مصر" وذلك على جهودها فى دعم أنشطة المنظمة وتعزير التعاون الفنى بين أعضائها. ومنحت المنظمة شهادة تقدير ووسام المنظمة الشرفى بدرجة "ضابط دولي" لممثل وزارة الداخلية المصرية تقديراً للجهود المصرية فى هذا الشأن.

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