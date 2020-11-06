شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يطبق غرامة الانتظار بالمحطات أكثر من ساعتين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر بشركة المترو، أن أكثر فترة للراكب مسموح له بالتواجد داخل محطات المترو دون تغريمه تصل إلى ساعتين، وهى أقل من أي وقت يمكن أن تستغرقه رحلة الركاب بأى من الخطوط الثلاثة.

وأضافت المصادر، أن بوابات الدخول والخروج الإلكترونية بمحطات الخطوط الثلاثة مبرمجة بقبول التذاكر فى الخروج لفترات توازى الوقت المتوقع تستغرقه رحلة الراكب، عقب ذلك لا تقبل البوابات خلال الخروج التذاكر ويعد الراكب مخالفا.

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وأكدت المصادر، أنه فى هذه الحالة يتم تغريم الراكب غرامة قدرها 50 جنيها تحصل من كل شخص مثل الغرامة التى تحصل من كل راكب يقوم بركوب خطوطه الثلاثة بدون شراء تذكرة أو تخطى عدد المحطات المحددة لتذكرته التى بحوزته، على أن يتم تحصيلها من المخالف بشكل فورى.

ولفتت المصادر، أن هذا النظام مطبق منذ تشغيل البوابات الإلكترونية الجديدة بمحطات الخطين الأول والثانى، ويساهم فى تقليل الزحام بالمحطات ومنع انتظار الركاب بالمحطات بما يساعد فى إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

كانت شركة المترو قالت إن الهدف من الغرامات التى تحصلها تحقيق الانضباط داخل المرفق ومواجهة أى ظواهر سلبية تضر بالمرفق وانضباطه والحفاظ على أموال وإيرادات المرفق.