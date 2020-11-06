شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة الإعلامى محمد فودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت مساء اليوم الجمعة شقيقة الإعلامى محمد فودة، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانها ظهر السبت، فى مقابر العائلة بمدينة زفتى بمحافظة الغربية . يشار إلى أن الفقيدة هى الشقيقة الوحيدة للإعلامى محمد فودة .

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