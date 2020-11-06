وصول أولى رحلات مصر للطيران إلى مطار برلين الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، وصول أولى رحلاتها رقم MS731 إلى مبنى الركاب رقم 1 في مطار برلين الجديد "Flughafen Berlin Brandenburg "على متنها 75 راكبًا كواحدة من أولى الشركات التي تقوم بنقل رحلاتها إلى المطار الجديد.

ويستمد المطار أهميته من قربه من وسط العاصمة الألمانية برلين، وتم افتتاحه نهاية أكتوبر الماضي كأحد أحدث المطارات بالعالم من حيث الخدمات التكنولوجية.

يذكر أن مصر للطيران تسيّر حاليًا 3 رحلات بين القاهرة وبرلين، كما تسيّر 5 رحلات أسبوعيًا إلى فرانكفورت، و3 رحلات أسبوعيًا إلى ميونخ.

ويمكن للركاب حجز تذاكرهم من خلال مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو 090070000 من أي خط أرضي أو عن طريق موقعها الإلكتروني اضغط هنا.