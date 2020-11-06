تنسيقية شباب الأحزاب: نتابع الجولة الثانية من انتخابات النواب 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أنهت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استعدادات أعمال الرصد والمتابعة للجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، التي تجرى على مدار يومي السبت والأحد 7 و8 نوفمبر الجاري، بـ 1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ومن المقرر أن تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل في حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.
وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامي بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمراً صحفياً غدا في تمام الساعة الثانية ظهراً، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية (الفيديو كونفرانس).
وفازت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـ 9 مقاعد في الجولة الأولى، التي أجريت يومي 24 و25 أكتوبر المنقضي، حيث تنافست على 28 مقعدا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.
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