"القناة للكهرباء" تستعد لانتخابات مجلس النواب بـ300 وحدة توليد وفرق طوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسته بديوان عام الشركة، لانطلاق فعاليات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والشرقية وشمال سيناء وجنوب سيناء والمدن الجديدة والعاشر من رمضان.

ووجّه رئيس الشركة، بدفع أكثر من 30 وحدة توليد كهرباء طوارئ، وتشكيل غرف عمليات فرعية في كل قطاع برئاسة رئيس القطاع المختص، ومديري عام التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية.

وقرر أيضًا تشكيل فرق طوارئ مجهزة بكافة المهمات والأجهزة والسيارات لمواجهة أي طوارئ، والدفع بأطقم إصلاح وصيانة على أعلى كفاءة ومهارات فنية تتواجد خلال ساعات النهار والليل، وإعطاء كافة الصلاحيات لكل مسؤول في موقعه لاتخاذ القرار اللازم فورا.