"لو فقدت رقم البطاقة السري".. التموين تكشف طرق استعادة الحصة التموينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: تعد البطاقة التموينية أحد أهم الاحتياجات الرئيسة للمواطن المصري؛ للحصول على الدعم التمويني الذي توفره الحكومة. ويستعرض" الخليج 365" طرق استعادة بطاقة التموين حال فقدان الرقم السري، في الخطوات الآتية، بحسب مصادر في وزارة التموين.. Advertisements 1- التوجه إلى أقرب مكتب تمويني، وملء استمارة طلب تغيير الرقم السري، واستيفاء كافة الأوراق المطلوبة. 2- إرسال رسالة نصية إلى الأرقام المخصصة (91237 أو 9136) لتلقي الرقم السري الجديد. وحول الأوراق المطلوبة لتغيير الرقم السري للبطاقة التموينية في الآتي (صورة البطاقة الشخصية - صورة بطاقة التموين - نموذج تغيير الرقم السري من مكتب التموين مرفق به رقم الهاتف المسجل بالنظام - أصل البطاقة التموينية)، ويتم تقديم طلب تغيير الرقم السري، ويمكن لمقدم الطلب بعد مرور 15 يومًا تقديم الطلب، أن يرسل رسالة نصية إلى 91237 أو 9136 مكتوب فيها (1) ليتم الرد عليه بالرقم السري الجديد.

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