"الانتخابات بكرة".. اعرف لجنتك ورقمك في كشوف الوطنية لانتخابات النواب 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تبدأ عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2020، للمصريين في الداخل، لمن يقيمون في 13 محافظة هي: (لقاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء) غدًا السبت وبعد غدٍ الأحد.

ويمكن للمواطنين في محافظات المرحلة الثانية، من الانتخابات الاستعلام عن لجانهم الانتخابية من خلال إدخال الرقم القومي عبر الرابط التالي: اضغط هنا