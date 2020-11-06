في بيان رسمي.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل فتاة أسوان: لم تتعرض للاختطاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقتل فتاة من محافظة أسوان على يد صديقها، بعدما تم إطلاق العديد من الشائعات بعد العثور على جثمانها منذ أيام.

ونفى مصدر أمنى صحة ما تداولته جماعة الإخوان الإرهابية على شبكة الإنترنت بتعرض فتاة للاختطاف بأسوان وقتلها لعدم دفع أهلها الفدية.

Advertisements

وأكد المصدر؛ أن حقيقة الواقعة هى مغادرة الفتاة لمنزلها بمحض إرادتها، وتوجهها للقاء أحد الأشخاص مرتبطة به عاطفيًا لسابقة تقدمه للزواج منها ورفض الأسرة له، وحدوث مشادة بينهما حول إتمام الزواج منها، قتلها على إثرها مستعينًا بسائق "توك توك" للتخلص من جثمانها بمنطقة العثور.

وأشار المصدر إلى أن أجهزة البحث الجنائى تمكنت من ضبطه أثناء اختفائه بمحافظة المنيا، كما تمكنت من ضبط سائق "التوك توك"، واعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.