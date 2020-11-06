بعد القبض على القاتل.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل مقتل فتاة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نفى مصدر أمنى صحة ما تداولته جماعة الإخوان الإرهابية على شبكة الإنترنت بتعرض فتاة للاختطاف بأسوان وقتلها لعدم دفع أهلها الفدية.

وأضاف المصدر بأن حقيقة الواقعة هى مغادرة الفتاة لمنزلها بمحض إرادتها، وتوجهها للقاء أحد الأشخاص مرتبطة به عاطفيًا لسابقة تقدمه للزواج منها ورفض الأسرة له، وحدوث مشادة بينهما حول إتمام الزواج منها، قتلها على إثرها مستعينًا بقائد مركبة "توك توك" للتخلص من جثمانها بمنطقة العثور.

تمكنت أجهزة البحث الجنائي من ضبط المتهم أثناء اختفائه بمحافظة المنيا، كما تمكنت من ضبط قائد مركبة "التوك توك"، واعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.