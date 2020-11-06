محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عامل و3 أشقائه لاعتدائهم على نجلى المتهم الرئيسى بسبب المطالبة بقائمة منقولات والدتهما بالشرقية. رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الشرقية) بالتضرر من قيام زوجها وأشقائه بالتعدى على نجليها بالضرب ، وإحداث إصابتهما بسبب خلافات زوجية. و بالفحص تم التوصل لنجليها (سائق – طالب ، مقيمان بذات الناحية) ، وبإستدعائهما وسؤالهما اتهما (والدهما – وثلاثة آخرين "أشقائه") ، بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهم بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بسبب قيامهما بمطالبة والدهما بقيمة المنقولات الزوجية الخاصة بوالدتهما. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين ، و بمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شقيقان يتهمان والدهما بالتعدى عليهم.. والأمن يضبط الجناة بعد تداول مقطع فيديو لاستغاثة الأم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.