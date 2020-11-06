شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاف السويس يشارك في الانتخابات البرلمانية بـ38 سيارة للتأمين الطبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور محمد طنطاوى مدير فرع هيئة الاسعاف المصرية بالسويس عن خطة التأمين الإسعافي والطبي لعدد 54 لجنة اقتراع لانتخابات مجلس النواب بالسويس. وأشار إلى انه تم توفير سيارات إسعاف مجهزة طبية في لجان الاقتراع بواقع 38 سيارة إسعاف بأطقم طبية وذلك لتأمين الناخبين والمراقبين باللجان على مستوى المحافظة. مع استمرار فرع اسعاف السويس في تقديم الخدمات الاسعافية الطارئة للحالات والحوادث بوجه عام داخل محافظة السويس. يأتي ذلك في ضوء تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وبمتابعه الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الاسعاف المصرية والدكتور ايهاب عبدالمنعم مدير عام الإقليم لمنطقه القناة وسيناء. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

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