شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة المنوفية» تتفقد مستشفى قويسنا المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة رشا خضر، وكيل صحة المنوفية، بزيارة مستشفى قويسنا المركزي، حيث تفقدت العناية المتوسطة لدراسة زيادة الأسرّة بها إلى 10 أسرّة بدلًا من 4 أسرّة، وتم وضع خطة مع مدير المستشفى لزيادة الأسرّة والتأكد من تجهيزها بأجهزة المونيتور والأكسجين.

كما تفقدت الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وقسم الأشعة ومتابعة سير العمل والتسجيل الطبي.

وأثناء المرور، تلاحظ التزام الفريق الطبى من أطباء وتمريض، وتم رصد الأعطال وإجراءات الصيانة والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.